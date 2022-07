Juliana Paes assa bolo de cenoura a pedido do filho aniversariante - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2022 21:36

Rio - Juliana Paes encantou os seguidores ao mostrar o bolo de cenoura que fez para comemorar o aniversário do filho Antônio, que completou 9 anos nesta quinta-feira. Em postagem no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo do momento em que finalizou a receita e brincou com a personagem Maria da Paz, que interpretou na novela "A Dona do Pedaço", de 2019.

"Chupa!! Maria da Paz veio com tudo!! Pedido especial do Antônio numa data especial, como dizer não?? E o primeiro pedaço vai pra quem?", escreveu a famosa, na legenda da publicação. Sem falsa modéstia, Juliana ostentou o resultado final de sua aventura na cozinha: "Aniversário do meu filho, ele me pediu e eu fiz. Sou dessas mães. Saí no meio da festa para desenformar meu bolo. Olha que lindo", disse Juliana, no vídeo.

Nos comentários, a atriz, que esteve no ar recentemente em "Pantanal", ganhou uma chuva de elogios dos fãs pela atitude carinhosa: "Quanto amor", declarou um seguidor. "Top Ju, parabéns, arrasou no bolo!", elogiou outro internauta. "Deve estar uma delícia, me manda um pedaço", pediu mais um admirador. E a atriz Lucy Alves também entrou na onda: "Querooo", disse ela.

