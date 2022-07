Estudante morre em show de Luísa Sonza no RS - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2022 18:57

Rio - Luísa Sonza lamentou a morte da estudante Alice Moraes, de 27 anos, durante seu show realizado em Porto Alegre no último sábado (16). A cantora foi acusada de ter sido indiferente ao caso por ainda não ter se pronunciado publicamente.

"Só soube ontem de tudo que aconteceu e tô arrasada com isso", respondeu Luísa Sonza, que explicou que sua preocupação era com a família. "Minha preocupação antes foi falar com a família. Primeiro pedi para encontrar o número da mãe ou irmã para depois vir falar algo publicamente", explicou. Por fim, ela se solidarizou com a família e pediu a apuração do caso. "Desejo muita força à família e espero que o caso seja apurado o mais rápido possível", disse.



A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga as circunstâncias da morte.

O ocorrido

Pessoas próximas à Alice contaram que elapassou mal logo no início do show e foi até o banheiro. Em entrevista ao "Bom Dia Rio Grande" (RBS TV), Camila Rodrigues, amiga de Alice, disse ter recebido uma mensagem de Alice dizendo que estava na ambulância, que estava a serviço da produtora do evento, e foi até o local.

"Encontrei ela desacordada, sentada ao lado da ambulância numa cadeira branca deitada. Eu questionei para a enfermeira como ela tinha chegado ali e me mandado mensagem se estava desacordada, e a enfermeira relatou que ela própria escreveu a mensagem. Eles me falaram que encontraram ela desacordada no banheiro", disse a amiga.

A irmã de Alice, Andrea Moares, disse ter questionado a profissional sobre a medicação e a checagem de sinais vitais da estudante. A enfermeira teria dito que não seria necessário. "[Ela afirmou] que eles não podiam dar medicação para ela por ela ter feito uma bariátrica, que a gente tinha que tirar ela dali porque ela já estava há muito tempo e que precisava ir para casa dormir", contou à emissora.

Ao perceber que a irmã que a já apresentava uma coloração arroxeada, ela chamou novamente a atenção dos profissionais. De acordo com Andrea, eles ainda tentaram uma manobra de ressuscitação, mas já era tarde. Família e amigos alegam negligência no atendimento da estudante de mediciana veterinária.

O delegado Alexandre Vieira, responsável pelo caso, disse a UOL que é prematuro falar em negligência. "A família reclama do atendimento médico no local. Mas eu estou ouvindo as pessoas. Ouvimos familiares, os atendentes médicos, o pessoal da produção e é prematuro falar nisso [negligência] agora. As pessoas podem estar emocionadas com o episódio. Tem que formalizar tudo primeiro para ouvir uma manifestação nesse sentido", declarou.

A organizadora do evento, Opinião Produtora, afirmou em nota estar sensibilizada com o que aconteceu com a jovem. "Seguimos todas as exigências e protocolos de eventos. A produtora aguarda o desfecho da investigação para ter uma elucidação do fato. Seguimos à disposição para prestar maiores esclarecimentos", diz o texto.

A causa da morte de Alice ainda não foi revelada.