Andressa Urach chora em desabafo sobre briga com o filho - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 19:00

Rio - Andressa Urach voltou a falar sobre a briga pública que tem tido com o filho mais velho, Arthur , de 17 anos. Em vídeo publicado no YouTube, na última quinta-feira, a modelo caiu no choro enquanto desabafava sobre o conflito, depois de ter desentendimentos com o herdeiro expostos na internet.

"Estou tão cansada! Na verdade, é mais emocional. Parei no hospital por causa de uma crise de ansiedade. Não posso me estressar que fico muito mal, tenho pressão alta... Também por causa do borderline, é muito complicado controlar as emoções, apesar de achar que tenho evoluído muito. Não que eu não tenha quase perdido a cabeça, mas acho que estou melhorando bastante", disse a ex-A Fazenda, que foi acusada de apagar vídeos do canal do filho, após Arthur detonar o comportamento da mãe.

Em seguida, Andressa completou: "Se estou triste, mal, você vai ver no meu rosto. Não consigo esconder, fingir que está tudo bem e que não tem nada acontecendo. Mas vida que segue... Meu coração está despedaçado por tudo que tem acontecido", declarou.

Entenda a polêmica

A briga entre Andressa Urach e o filho veio a público, em junho deste ano, quando a influenciadora publicou um vídeo em que criticava Arthur e a namorada, Brenda. No registro, a ex-peoa chamou o casal de "mal agradecidos" por ter decidido deixar o apartamento que a famosa havia alugado para os dois. Além disso, a modelo se revoltou com comentários feitos por Arthur, que acusava o padrasto de ser "controlador" com sua mãe.

No último domingo, Arthur usou seu canal de YouTube para contar sua versão dos fatos. O jovem de 17 anos disse que a mãe implica com ele e a namorada, Brenda Medeiros, o acusa de estar possuído e ameaça processá-lo. Ele ainda revelou que quase morreu ao relembrar uma situação em que passou mal e a esposa de Thiago Lopes o levou para a igreja ao invés do hospital.

Dias depois, o filho de Andressa Urach voltou às redes sociais para dizer que sua mãe havia excluído diversos vídeos do canal que Arthur compartilha com a namorada. "Para vocês verem que mãe boa, não é mesmo? Ela acabou de entrar no meu canal e excluiu boa parte dos meus vídeos. E ela cancelou o meu número, tá bom? Mesmo a gente pagando", disparou Arthur, ao postar fotos de tela em que o dispositivo de Andressa aparece nos acessos de login do canal. "Preciso dizer mais alguma coisa?", questionou.