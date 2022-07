Vanessa da Mata - Reprodução/Instagram

Vanessa da MataReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 17:56

Rio - Vanessa da Mata afirmou que mudou seu voto para as eleições presidenciais deste ano durante uma apresentação no Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco. A cantora disse, nesta segunda-feira (18), que tinha a intenção de votar em Ciro Gomes (PDT), mas que agora votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O comentáro foi feito logo após o público cantar o jingle do candidato petista.

"Pois então vocês tratem de trazer muita gente pra votar já no primeiro turno e acabar com essa história. Pelo amor de Jesus, Oxalá, Maomé todos eles. Eu ia votar no Ciro, mas vou votar no povo. O povo tá pedindo Lula, eu voto no Lula", disse Vanessa.