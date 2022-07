Gabriela Pugliesi posa de topless e exibe o barrigão da gravidez - Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi posa de topless e exibe o barrigão da gravidezReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 15:47

Rio - Gabriela Pugliesi usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um clique ousado. Em foto postada nos Stories do Instagram, a influenciadora surge de topless enquanto renova o bronzeado, deixando à mostra o barrigão de sua primeira gravidez. A musa fitness está no sexto mês da gestação do bebê que é fruto de seu relacionamento com Tulio Dek.

Recentemente, a famosa emocionou os seguidores ao mostrar o resultado de um ultrassom que realizou, mostrando o rostinho do menino que espera. "O médico falou que meu bebê é muito grande e bochechudo! Ele não parava quieto. Estou feliz e aliviada", declarou Pugliesi.

Gabriela anunciou, em maio deste ano, que está gravida de seu primeiro filho com o rapper Tulio Dek. O casal assumiu o namoro no ano passado, poucos meses depois da influenciadora ter uma separação conturbada de seu ex-marido, Erasmo Viana. Quando estava casada, a modelo chegou a tentar engravidar com diversos tratamentos mas não conseguiu.