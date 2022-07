Gil do Vigor e Fiuk se reencontraram - Reprodução/Instagram

Gil do Vigor e Fiuk se reencontraram Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 19:50

Rio - Gil do Vigor mostrou no Instagram o encontro com Fiuk, ex-companheiro de confinamento no "Big Brother Brasil 21", nesta sexta-feira (22). O economista foi o último eliminado antes da final do reality show e o filho de Fábio Jr. conquistou o terceiro lugar. A vencedora do programa foi Juliette Freire.