Biah Rodrigues relatou ida ao hospital da filha Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 17:41

Rio - Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, desabafou nesta sexta-feira (22) após a filha caçula, Fernanda, de 8 meses, ser hospitalizada. A bebê precisou ser levada ao hospital devido a febre alta e dores estomacais. Biah Rodrigues e Sorocaba ainda são pais de Theo, de 2 anos.

fotogaleria "Foram noites difíceis, mas tudo passa. Ela teve febre altas, de 39ºC, 38,5ºC. Achei que era o dentinho, mas como poderia com essa febre tão alta? Não tinha sintoma respiratório, nem coriza, nem tosse. Fiquei todo o tempo em contato com o pediatra, mas eu sou mãe e achei mais coerente levar ao hospital", contou.

A modelo detalhou todo o procedimento realizado no hospital. "Além da febre, ela estava com dores e um choro inconsolável, daqueles que nem o peito resolve. Chegando no hospital, ela foi examinada por uma pediatra que notou a barriguinha dela bem distendida. Ela ficou preocupada e pediu um ultrassom para descartar qualquer hipótese cirúrgica, de emergência, inflamação ou obstrução intestinal. Todo mundo apavorado", disse.

"Ela estava sentindo muita dor. Chorando... Não tinha medicação que tirasse a dor. Fizemos todos os exames, de urina para descartar infecção. Não deu absolutamente nada. Nada de nada. Fizemos um painel viral e não tinha nada. Oramos e enquanto a gente esperava o resultado, ela queria comer. Eu abri a comidinha que levei de casa e ela comeu."