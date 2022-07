Dupla de milhões! Cauã Reymond e Jojo Todynho participam de evento em São Paulo

Rio - Jojo Todynho e Cauã Reymond marcaram presença em um evento promovido por uma marca de bebida, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. O clima entre os dois era de pura descontração. Espertinha, cantora aproveitou a situação e sentou no colo do galã. Ele retribuiu a brincadeira. Na ocasião, os artistas ainda prepararam drinks e posaram para fotos.

Cauã e Jojo fizeram questão de compartilhar alguns momentos do encontro nas redes sociais. "E eu estou aqui do lado de ninguém menos do que Jojo Todynho, minha amiga querida, meu bombom", disse o ator, que é casado com a modelo Mariana Goldfarb, através do Instagram Stories. "Único date que Lucas deixa", avisou Jojo, se referindo ao marido, militar Lucas Souza.

Relatar erro