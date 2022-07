Viih Tube se emociona após a mãe, Viviane Tube, ser pedida em casamento nas Maldivas - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 14:47

Rio - Viih Tube emocionou os seguidores, nesta sexta-feira, ao compartilhar um vídeo do momento em que sua mãe, Viviane Tube, é pedida em casamento pelo namorado, Enrico Degan. A ex-BBB usou os Stories do Instagram para registrar a cena que aconteceu durante a viagem da família às Ilhas Maldivas. "Chorei tanto (risos). O amor é lindo", disse a youtuber.

Viviane também foi às redes sociais para comemorar o noivado, abrindo o álbum de fotos do momento especial: "Momento incrível que estou vivendo, ao lado da pessoa que me fez ver a vida com mais amor! Me sinto completa e feliz! Digo sim e mil vezes sim! Um amor pra toda vida", declarou.

Nos comentários, Viih Tube fez questão de deixar um recado para os noivos: "Eu amo vocês! Obrigada por fazer minha mãe tão feliz, Enrico. O amor é lindo, e foram vocês que me fizeram acreditar nisso", escreveu a youtuber, que vive um romance com Eliezer, do "BBB 22".

