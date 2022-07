Stênio Garcia e Marilene Saade - Reprodução

"Minha vontade era sair do Brasil, mas a gente não está com fôlego financeiro para isso. Estão infernizando nossas vidas, podem destruir a imagem que você leva", desabafou ela, que está afastada das redes sociais. "Acho que é um momento bem delicado, pois estou bem frágil, e não é um momento de olhar mais nada. O Stênio me proibiu, ele quer que eu fique boa para tocar a vida para frente, mas e aí como é que vai ser a reação na rua? Não sei, tomara que isso passe. Será que isso passa? Será que não vão ter sempre os odiadores que podem fazer uma agressão? Não sei".

À publicação, Marilene ainda citou uma reportagem exibida no programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV!, apresentado por Sonia Abrão. A esposa de Stenio relembrou que a jornalista exibiu o vídeo que ela interrompe a entrevista do ator e convidou o repórter Marcos Bulques para comentar o assunto. No entanto, Marilene não foi procurada no dia para dar sua versão em relação ao fato.

"A Sonia soltou a bomba e acabou comigo, aí mandou o tal do repórter, que eu nem sabia que tinha sido ele, pois não o conheço, ligar para mim no dia seguinte depois que já estava um caos. Minha pressão foi nas alturas e a do Stênio estava baixa. Nunca tinha tido pressão alta", destacou ela. "Eu perdi a voz, fiquei desesperada, porque começaram a me chamar de torturadora, criminosa e coisas bárbaras. Disseram que mandariam o Conselho Tutelar aqui. Por favor, venha, venham todos! A família dele já ligou. Venham todos, aí sim vão ver que tem um cuidado extremo com ele.Tive que provar sobre minha vida, mas quanto mais eu provo, pior fica", completou.

Relembre o caso:

Stênio Garcia e Marilene Saade protagonizaram um momento de climão, na última terça-feira, quando a mulher do ator retirou o artista à força de uma entrevista que concedia para um canal de YouTube. Em poucos segundos, a atriz tampou a boca do marido e o arrastou para longe do jornalista com quem ele conversava sem máscara de proteção facial, o que teria motivado a atitude de Marilene.

"Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora", disse a atriz, depois de tentar forçar o esposo a utilizar a máscara. O ator ainda tentou pedir socorro e apelou: "Deixa eu acabar". "Não, desculpa", disparou Marilene, encerrando a entrevista que era realizada pelo youtuber Marcos Bulques, do canal Conexão Entrevista.

Na quarta-feira, a atriz usou o Instagram para compartilhar um vídeo em que esclarece o ocorrido. De acordo com a famosa, o ator de 90 anos não tinha permissão de médicos para ficar sem máscara por causa de um problema no coração. "Os médicos me deram uma incumbência, disseram: 'Não deixe ele tirar a máscara'. Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, e nenhum segundo. Ele sabia disso, ele jurou de pés juntos que não ia tirar", contou.