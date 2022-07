Stênio Garcia teve entrevista interrompida por Marilene Saade por estar sem máscara - Reprodução/RedeTV!

"No caso do Stênio Garcia, houve um crime, sim. É um crime mais grave do que seria uma injúria, é o crime de menosprezar o idoso, é um crime previsto no Estatuto do Idoso. A pena vai de um a três anos de reclusão, não é nem detenção", afirmou a procuradora de Justiça do estado de São Paulo, em vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, Eliana explica sua análise do caso que ganhou repercussão ao ser revelado pelo programa que Sonia Abrão apresenta na RedeTV!, na quarta-feira. "Quando ela tapou a boca dele e tudo mais, não é que ela faltou com o absoluto respeito em relação a ele. Ela conseguiu provocar um crime de humilhação ao idoso. Esse crime está previsto no artigo 96 do Estatuto do Idoso. É um crime que se processa automaticamente, independe da vontade do Stenio. A gente até entende a comoção, as pessoas revoltadas, mas ela deveria ter pensado antes de fazer", completou a promotora.

Na última quinta-feira, Marilene voltou a se defender dos ataques que tem recebido por brigar com o marido após o ator remover sua máscara para conceder uma entrevista no lançamento do livro de Beth Goulart, em uma livraria do Rio. "Há 24 anos estou casada com o Stênio Garcia. E nesses 24 anos, ao contrário do que vocês estão dizendo, nunca teve relação de briga entre nós. Jamais teve agressão verbal ou física nem da minha parte e nem da dele. Nós usamos o princípio do yoga Ahinsa, que é a não violência em todos os sentidos", escreveu na legenda de uma postagem no Instagram.

"Olhem ele aos 90 anos nessa foto hoje e sorrindo pleno na natureza. Eu pequei pelo excesso de zelo e proteção e fui impulsionada para tentar protegê-lo com a máscara, tanto pedida pelos médicos. Eu não tenho controle de tudo o tempo todo. Quando fui comprar o livro, ele se empolgou dando a entrevista e retirou a máscara que era a condição para irmos ao local. Está certo dizerem que perdi as estribeiras e fui, sem intenção, mal educada e grosseira ao tirá-lo da entrevista, [uma] vez que ele não quis colocar a máscara. Quando corri e pedi, na ânsia de protegê-lo a pedido do médico, eu me descontrolei", continuou.

Depois, a atriz rebateu as acusações de que mantém o esposo em um relacionamento abusivo e disse: "Pior do que eu fiz são as pessoas me chamarem de torturadora e dizerem que ele sofre maus tratos. Sendo eu a pessoa que há 24 anos o acaricia, o protege e cuida com o maior amor e delicadeza do mundo. Um fato intempestivo não anula os 24 anos de excesso de amor, dedicação e medo sim de perdê-lo para essa tal de morte que um dia acontecerá com todo mundo".

Marilene completou o desabafo com uma declaração ao ator: "Por isso, peço a Deus que me leve junto com ele porque eu não sei viver sem ele. O meu príncipe Stenio é a minha razão de viver e o meu maior propósito de vida e quem nos conhece sabe e reconhece isso. Julgar erroneamente também é agressivo e abusivo. Vivemos tempos estranhos então que todos consigam paz, saúde, equilíbrio e força mental pra nunca perder o controle", finalizou.



