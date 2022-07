Tony Ramos e a família prestigiam espetáculo na Zona Sul do Rio

Rio - Tony Ramos, de 73 anos, curtiu um programinha em família na noite desta quinta-feira. O ator conferiu o espetáculo 'Death Note - O Musical', no Teatro Clara Nunes, que fica no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, acompanhado da esposa Lidiane Barbosa e do filho mais velho, o médico Rodrigo Barbosa. Longe das novelas desde o 'Sétimo Guardião' (2019), da TV Globo, o artista está no elenco do filme '45 do Segundo Tempo', que estreia em agosto.

