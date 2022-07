Famosos prestigiam gravação do 'Numanice #2', novo DVD de Ludmilla

Rio - Ludmilla reuniu diversas celebridades, na noite desta quinta-feira, para a gravação do seu novo DVD. Famosos como Bianca Andrade, Maisa Silva e Taís Araújo estiveram no espaço montado no Museu do Amanhã, Centro do Rio, onde a cantora apresentou a versão ao vivo do álbum "Numanice #2", seu projeto de pagode. Restrito a convidados, o evento ainda contou com a presença da mãe da artista, Silvana Oliveira, além de Larissa Manoela, Paulo Lessa e a ex-BBB Ana Clara.

Em cima do palco, Ludmilla também animou a festa com as participações especiais de Péricles, Gabby Moura, Wilson Prateado e o grupo Tá Na Mente. Lançado em janeiro deste ano, o segundo volume do projeto “Numanice” reúne 10 faixas de pagode cantadas pela carioca. O repertório conta com o hit "Maldivas", música que a cantora escreveu para a esposa, Brunna Gonçalves.



Poucos dias antes de anunciar a gravação do novo DVD, a voz de "Socadona" preocupou fãs ao dizer que o "Numanice" estava "ameaçado". Em postagem no Twitter, Ludmilla revelou que o nome do projeto, que também incluiu shows por todo o Brasil, já havia sido registrado por outra pessoa. "Já estou correndo aqui pra resolver com a minha equipe mas quero que vocês mandem muita energia positiva. A nossa pregação não pode acabar!", disse a cantora, na última quinta-feira.

