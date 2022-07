Maraisa ao lado de Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Maraisa ao lado de Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 21/07/2022 17:01

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, prestou uma homenagem para Marília Mendonça nesta quarta-feira (21), data de lançamento de um projeto póstumo da Rainha da Sofrência e véspera do dia em que a cantora completaria 27 anos. Marília Mendonça faleceu em novembro do ano passado em decorrência de um acidente aéreo

"Quando se tem uma amizade verdadeira, nossas demonstrações de afeto se tornam muito naturais. É espontâneo que aconteçam em vida, e nós buscamos isso. Hoje, depois de todas as circunstâncias que vivenciamos com a perda da Marília, todos nós que dividimos com ela um pouquinho de nossos momentos, podemos provar essa amizade e esse amor através do cuidado com sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou. Muitas questões antes definidas, precisavam ter essa continuidade. Eu prometi muitas coisas à ela em vida, como acontece naturalmente numa amizade, talvez em uma das fases em que ela estava mais engajada no trabalho", escreveu Maraisa.

A irmã de Maiara ainda falou sobre o projeto póstumo em homenagem à amiga. "E posso dizer, como conhecedora da verdade e da intimidade dela, que esse movimento da família e do escritório para a concretização desses sonhos, me faz ter ainda mais orgulho dessa equipe da qual eu faço parte e, também, dessa família linda e unida que ela deixou. Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo, por isso deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora! Gratidão a Deus e a essa família que eu amo, por realizar os desejos da nossa eterna rainha! Sei que onde ela estiver, estará muito feliz e orgulhosa! Deus abençoe a todos nós!!!"