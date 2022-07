Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 21:23 | Atualizado 20/07/2022 22:15

Rio - Os fãs de Marília Mendonça ficaram animados com novidades que a equipe da artista prepara oito meses após a morte da cantora em um acidente trágico de avião. É que o primeiro projeto póstumo da sertaneja será lançado na noite desta quinta-feira, o EP intitulado "Decretos Reais". O lançamento acontece na véspera do dia em que a artista completaria 27 anos de idade.

fotogaleria

Nesta quarta-feira, internautas perceberam a alteração da foto de perfil nas contas de Marília no Twitter e no Instagram. "Os desejos da rainha continuarão sendo atendidos", diz uma das imagens utilizadas. Pouco depois, a equipe da cantora divulgou uma postagem enigmática, dando dicas sobre os projetos futuros.

"À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h", dizia a legenda de um vídeo. No registro, é mostrado um pergaminho que acrescentou: "A partir de 20/07/2022, todos serão contemplados com uma série de presentes e acontecimentos em memória de Marília Mendonça e seu legado real".

À tona vieram os decretos, os desejos e os sonhos da única Rainha eleita pelo povo. A coroa intransferível, brilha como sempre em nós, eternos súditos, estamos encarregados de assegurar o cumpra-se. Amanhã às 21h. pic.twitter.com/bKpHoOAtIx — marília mendonça (@MariliaMReal) July 20, 2022

Os detalhes sobre o novo projeto foram divulgados pela assessoria da cantora em nota enviada ao DIA, revelando as novidades que estão entre os "Decretos Reais" deixados pela artista. Além de confirmar o lançamento do EP nesta quinta-feira, o comunicado ainda explica que o compacto incluirá quatro faixas retiradas da live "Serenata", realizada pela sertaneja em maio do ano passado.

Além disso, o canal de dona Ruth Moreira, mãe de Marília, disponibilizará o vídeo de uma reunião entre grandes nomes do sertanejo que se juntaram para homenagear a dona do sucesso "Troca de Calçada". No registro, o irmão da cantora, João Gustavo, e seu parceiro Dom Vitor, se reúne com Murilo Huff, Henrique Casttro, Luiza (da dupla com o falecido Maurílio) e as duplas Hugo e Guilherme, Maiara e Maraisa, Vitor e Luan.

"Marília partiu, mas deixou uma lista de 'vontades', que intitulamos como 'Decretos Reais' para serem cumpridos ao longo do ano. Os primeiros estão aí, manter seus lançamentos e sua voz ao alcance de todos e ver a mãe com seu próprio espaço", destaca a assessoria de Marília, adiantando que ainda tem muito mais a caminho.