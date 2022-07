Thiaguinho comemorou novo projeto de Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 18:45

Rio - Thiaguinho apareceu agarradinho de Carol Peixinho nesta quarta-feira (20). O cantor publicou alguns Stories com a namorada e celebrou a estreia da ex-participante do "Big Brother Brasil 19" como apresentadora em seu canal de viagens no Youtube.

fotogaleria "Eu quero saber quem vai estrear hoje como apresentadora? Acordou no grau! Que orgulho de você, meu amor", elogiou Thiaguinho. "Será que estou animada, meu amor? Te amo, te amo!", disse a ex-BBB.

Os boatos sobre o envolvimento do cantor e da influenciadora surgiram em novembro do ano passado, mas o casal só assumiu publicamente a relação em fevereiro deste ano, quando Thiaguinho publicou a primeira foto com a amada. "Luz pra tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração…E que seja sempre assim… Iluminado! Felizão com sua LUZ!"