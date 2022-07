Eslovênia alfineta Vyni e revela fim da amizade com o ex-BBB - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 15:04

Rio - O clima entre os ex-BBBs Vyni e Eslovênia ficou tenso durante essa semana, quase três meses após o fim do "BBB 22". Tudo começou com uma participação da modelo no podcast "PodDarPrado", em que revelou ter perdido o contato com o bacharel em Direito, com quem havia formado aliança durante o reality show. Nesta terça-feira, o cearense rebateu as alfinetadas que recebeu da miss.

Durante entrevista à Gabi Prado, Eslovênia comentava sua relação com os ex-colegas de confinamento e não escondeu o desconforto ao citar Vyni. "Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni, e aqui, por ele estar em uma nova fase da vida dele, ele é outra pessoa. E que bom que ele é outra pessoa, porque a gente via mudando, isso é admirável. Por não estar próxima dele, eu não tenho muito o que falar. Posso falar do Vyni que conheci lá dentro, que é uma pessoa extraordinária, mas aqui fora não posso falar nada porque não tenho contato", declarou.

O influenciador, por sua vez, usou os Stories do Instagram para afirmar que não mudou e fãs entenderam que o pronunciamento seria em resposta à ex-sister. "Continuo a mesma pessoa, só que agora eu estou mais esperto, estou mais seletivo e estou me amando mais. Afinal, foi o que tanto me cobraram pelos três meses que vocês me viram na televisão. Por isso, nunca deixem de fazer suas coisas, nunca deixem de tentar melhorar de vida, de tentar buscar o melhor para você baseado no que as pessoas estão achando de você!", disparou Vyni.

Além disso, a repercussão do vídeo chegou até Naiara Azevedo, que defendeu o amigo nos comentários de uma postagem no Instagram sobre o caso: "Vyni é uma pessoa icrível!!! Eu amo! E falo com ele toda semana. Para mim, continua sendo a mesma pessoa, a mesma essência, só que agora com muitas oportunidades a serem aproveitadas e uma agenda cheia de compromissos a serem cumpridos! Graças a Deus! Voa, menino Vyni", escreveu a cantora.

