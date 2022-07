Rafa Kalimann impressiona ao vestir look revelador para ensaio fotográfico - Reprodução/Instagram/Cassia Tabatini

Rafa Kalimann impressiona ao vestir look revelador para ensaio fotográficoReprodução/Instagram/Cassia Tabatini

Publicado 20/07/2022 22:04

Rio - Rafa Kalimann deixou os fãs babando, nesta quarta-feira, ao postar as fotos de um ensaio fotográfico que realizou poucos dias depois de retornar de sua viagem missionária a Moçambique. Em postagem no Instagram, a influenciadora surgiu com um look revelador, combinando o tecido preto brilhante de sua lingerie e da calça que vestiu.

Nos comentários, fãs da ex-BBB reagiram à sessão de fotos com diversos elogios para Rafa: "Minha musa favorita", disparou uma internauta. "Uma deusa, né?", escreveu outra pessoa. "Você é um monumento histórico de tão linda", declarou mais uma seguidora.

Confira: