Bárbara Evans - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 19:54

Rio - Bárbara Evans abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quarta-feira (20) e comentou sobre a vida sexual com o marido, Gustavo Theodoro, após o nascimento da primeira filha do casal, Ayla, de 3 meses. A modelo contou ainda que tira um tempo para aproveitar a companhia do amado.

fotogaleria "Foi o que falei durante a gestação: tudo é uma fase, e nós temos que respeitá-las! Temos nossas quartas, que tiramos para ficar só nós dois, aproveitamos para conversar e namorar. Ayla também tem babá durante o dia e de noite também, e não me sinto menos mãe por isso. Tenho ajuda, mas sempre quero fazer tudo. Não quero perder um momento da 'bebezuka'", afirmou.