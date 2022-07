Diego Grossi e Franciele - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 17:11

Rio - Diego Grossi e Franciele anunciaram o término do casamento nesta quarta-feira (20). O ex-casal se conheceu durante a participação no "BBB 14" e estavam juntos desde então. Do relacionamento nasceu o único filho do casal, Enrico Grossi, de 1 ano e 10 meses.

fotogaleria No Instagram Stories, a modelo revelou que o casamento estava estremecido, mas que o casal tentou manter a união por causa do filho. "Eu e Diego estamos separados. Não é uma coisa de cabeça quente, não é caso de uma coisa específica. É um acúmulo de coisa. A gente vem se desentendendo tem um tempo, viemos tentando única e exclusivamente pelo Enrico. Infelizmente ou felizmente, a gente resolveu agora encerrar essa trajetória juntos. A gente segue cada um no seu caminho. É o melhor a fazer no momento, vamos seguir com respeito, principalmente pelo nosso filho e pela nossa história de quase nove anos", afirmou.

O ex-BBB também se pronunciou sobre o fim do relacionamento. "Eu e Fran estamos nos separando, mas vai dar tudo certo. Eu confio em Deus e Enrico está aí, fruto de uma relação que teve seus momentos bons. Mas uma hora acaba e é isso. Não tem nada demais, a princípio estamos nos separando amigavelmente. Vamos fazer o melhor para o Enrico, independentemente de estarmos juntos ou não. Vai ser muito difícil essa fase, estou muito acostumado com Enrico. Aproveitar essa viagem para botar a cabeça no lugar. Estávamos juntos há quase nove anos, não é qualquer coisa", desabafou.

Fran Grossi fala sobre término de relacionamento com Diego Grossi pic.twitter.com/pmxmSardXf — (@whatwouldlbdo) July 20, 2022