Ben Affleck se casou com Jennifer Lopez exatamente nove anos após se divorciar de Jennifer Garner - Reprodução

Publicado 20/07/2022 14:43 | Atualizado 20/07/2022 14:50

Rio - Ben Affleck se casou com Jennifer Lopez exatos nove anos após se divorciar de Jennifer Garner, com ficou casado por 13 anos. Os dois são pais de Violet, 16, Seraphina, 13, e Samuel 10. Segundo o US Weekly, o ator oficializou a separação em 16 de julho de 2013, mesmo dia de seu casamento com J-Lo.