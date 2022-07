Marcos Oliveira recebe alta hospitalar após cirurgia - Reprodução Internet

Marcos Oliveira recebe alta hospitalar após cirurgiaReprodução Internet

Publicado 20/07/2022 10:25 | Atualizado 20/07/2022 10:33

Rio - Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de "A Grande Família", recebeu alta após passar uma semana internado para realizar uma cirurgia de fístula uretral — anomalia que permite que a urina vaze para outros órgãos, que não possuem relação com a uretra. O procedimento foi realizado no Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro do Rio.

fotogaleria

"A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que o paciente recebeu alta hospitalar na última terça-feira (19)", afirmou a Secretaria Municipal de Saúde.