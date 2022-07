Luana Piovani se emociona ao falar sobre saudade dos filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 20/07/2022 08:58

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para desabafar sobre a saudade que tem sentido dos filhos, Dom, de 10 anos e os gêmeos, Bem e Liz, de 6. Os pequenos estão aproveitando as férias no Brasil, com o pai, Pedro Scooby, enquanto a atriz permanece em Portugal, onde vive atualmente.

"Tanta saudade dos meus pintinhos, chega a dar uma tristeza até", iniciou via stories do Instagram. "Mas eles estão felizes, né? Para quem é boa mãe a gente sabe que é isso que importa", completou, tentando conter a emoção.

"Mas olha, muita saudade do cheirinho deles, do corpinho deles, do toque...", admitiu. "Bom dia para vocês", concluiu Luana, visivelmente abatida.