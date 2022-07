Bianca Andrade comenta possível 'ficada' entre Yasmin Brunet e João Guilherme, com quem também trocou beijos recentemente - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 21:45

São Paulo - Bianca Andrade comentou o suposto beijo entre João Guilherme e Yasmin Brunet que teria ocorrido na festa de aniversário de Luísa Sonza nesta segunda-feira (18). A influenciadora também já se envolveu com o filho de Leonardo, logo após a separação do YouTuber Fred.

"O moleque é danado, menina, tô dizendo", escreveu Bianca em uma publicação que fala do possível affair no Instagram. A irmã de João Guilherme, Jessica Beatriz Costa, também comentou a situação. "Arrasou, Jotinha", brincou.

Yasmin está solteira desde o fim do casamento com Gabriel Medina, em janeiro deste ano. Já João Guilherme terminou em agosto de 2021 o namoro de três anos com Jade Picon.

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.