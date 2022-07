Filipe Ret - Reprodução/Instagram/Steff Lima

Rio - Filipe Ret voltou a usar as redes sociais para comentar a operação da Polícia Civil que cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco endereços do rapper , na última terça-feira. Em postagem no Instagram, o cantor de 37 anos desabafou sobre a postura dos agentes que o conduziram à Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, onde foi autuado por porte de drogas para uso pessoal ao ser flagrado com substâncias ilícitas.

"Sou um artista (que sofre pressões, dificuldades e desgastes como em qualquer outra profissão) de mentalidade e visão de mundo libertárias. Meu maior privilégio foi ter uma educação libertadora e aprender a respeitar quem pensa diferente de mim", começou o artista, na legenda da postagem.

Em seguida, ele continuou relembrando sua experiência com passagens pela polícia: "Já sofri muita covardia policial (estando errado e estando certo). Covardes existem em qualquer profissão. Mas se tratando da minha operação em especifico, mesmo que ela tenha sido invasiva e contrangedora, os policiais foram 100% profissionais", elogiou Ret.

"Mesmo que minha ideologia seja frontalmente contra a natureza da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), eu vi todos os policiais (incluindo mulheres) seguindo seus propósitos assim como eu sigo o meu (por mais provocativo que ele possa parecer, às vezes). Posso discordar da sua visão de mundo mas lutarei pelo seu direito de dizê-la (a não ser que ela condene a minha liberdade de dizer a minha)", completou ele.

Entenda

Filipe Ret é investigado pela Polícia Civil por causa da suposta distribuição de cigarros de maconha em uma festa que o cantor realizou há cerca de um mês, em uma casa de shows na Zona Sul do Rio. Na última terça-feira, agentes da DRE cumpriram mandados de busca e apreensão em cinco endereços do rapper, incluindo um apartamento no bairro do Flamengo. Na residência, a equipe apreendeu maconha e material para enrolar cigarros. A quantidade, contudo, não foi informada.

