Anitta - Reprodução

AnittaReprodução

Publicado 20/07/2022 15:54

Rio - Anitta foi submetida a uma cirurgia, nesta quarta-feira, para tratar a endometriose, doença que a cantora revelou ter sido diagnosticada recentemente. A informação foi divulgada pela influenciadora Géssica Kayane, a Gkay, que comemorou o sucesso do procedimento cirúrgico em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"Eu estou sumida aqui porque estou acompanhando minha amiga no hospital, como outras pessoas já sabem e outras não, me perguntaram. Deu tudo certo, graças a Deus, estou voltando para lá agora. Tudo certo, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo", celebrou a famosa.



Depois de um longo período em turnê pela Europa, Anitta foi internada em hospital de São Paulo na última segunda-feira , logo após desembarcar no Brasil. As últimas postagens da cantora nas redes sociais foram atualizações sobre os exames pré-operatórios que realizou antes de passar pela cirurgia do tratamento contra a endometriose, doença onde o tecido que reveste o útero por dentro, o endométrio, se localiza anormalmente fora de sua localização desejada, produzindo um estado inflamatório crônico.

"Atualização do dia: se o pré-operatório já tá um sofrimento... Eu nem quero pensar no pós. Força, mulheres", escreveu a Poderosa em tweet feito na noite da última terça-feira. Além de Gkay, a artista ainda esteve acompanhada por seu namorado, o produtor canadense Murda Beatz. "Melhor enfermeiro", elogiou ela, que na imagem aparece dando um beijinho no DJ.

No início deste mês, Anitta usou as redes sociais para revelar que foi diagnosticada com endometriose após nove anos enfrentando dores graves depois de ter relações sexuais. Na ocasião, a cantora compartilhou um longo desabafo e alertou as seguidoras para a importância de se informar sobre a doença.

"Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver, vai para outro, até resolver! Não é normal a gente viver com essa dor assim para sempre. (...) minha cirurgia está marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino, para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar", disse.