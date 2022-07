Tays Reis posou com a filha Pietra - Reprodução/Instagram

Tays Reis posou com a filha Pietra Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 14:46

Rio - Tays Reis e Biel anunciaram nesta quarta-feira (20) o nascimento de Pietra, primeira filha dos cantores. A baiana foi internada na madrugada de terça-feira após sentir muitas dores, mas contou que não passou de um alarme falso.

fotogaleria "Acordei com uma dor de estômago que vocês não têm noção, mas estou medicada e bem. Achei que já fosse a hora, aí gente colocou tudo no carro, meu Deus do céu", relatou. Após o parto, a cantora posou com a bebê nos braços. "Meu plano de Deus", escreveu.

O casal se conheceu durante a décima segunda temporada de "A Fazenda", vencida por Jojo Todynho. Biel foi um dos finalistas e conquistou o segundo lugar. Já Tays Reis foi eliminada na última roça antes da final do reality rural. Os cantores assumiram o relacionamento no início de 2021 e em dezembro do mesmo ano anunciaram a espera do primeiro filho.