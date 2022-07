Mia Mamede, Miss Espírito Santo, vence o ’Miss Universo Brasil’ de 2022 - Divulgação

Publicado 20/07/2022 13:18 | Atualizado 20/07/2022 13:33

Rio - A Miss Espírito Santo, Mia Mamede, de 26 anos, venceu o "Miss Universo Brasil" 2022! O resultado da premiação foi divulgado na última terça-feira, em São Paulo. Esta é a primeira vez que uma capixaba conquista a coroa, desde o início do concurso em 1954.

"Tudo ainda parece um sonho! Que felicidade em ser a primeira capixaba a levar a coroa para o Espírito Santo!", Comemorou a nova Miss Universo Brasil em seu Instagram.

Mia integrava o grupo das cinco finalistas, competindo pela coroa com as misses Alina (Rio Grande do Sul), que ficou em quinto lugar, Luana (Ceará), que ocupou o quarto, Isadora (Minas Gerais) que permaneceu em terceiro, e a vice-campeã, Rebeca (Amazonas).

Durante a seleção final do concurso, transmitida pelo Youtube, as participantes tiveram que responder a uma pergunta referente às suas responsabilidades sociais na prevenção da violência contra a mulher e também, sobre o que elas representariam para inúmeras jovens, caso conquistassem a coroa. Em resposta, Mia Mamede afirmou: "A minha responsabilidade como Miss é ser um exemplo para outras mulheres e o papel da Miss vem evoluindo muito, desde quando ele foi construído lá 1950. A Miss do século 21 tem que ser profissional, ela tem que ter uma visão, ela tem que ter um propósito, saber para o que veio. Ela é uma Miss empoderada. Então, eu quero ser este exemplo para outras jovens meninas."

"Eu quero incentivar mais mulheres a pegar reposições de liderança para que elas possam fazer parte da mudança que a gente precisa desde mudar a educação para desconstruir o machismo enraizado que nós temos ainda nesse país. E essa educação ela começa em casa, ela é nas escolas e ela é sim em mulheres de posições de liderança criando projetos sociais que vão atingir toda a população", pontuou a capixaba.

Mia Mamede é formada em Jornalismo e Sócio Economia pela Universidade de Nova York, fala cinco idiomas (inglês, francês, espanhol, português e mandarim) fluentemente e possui uma ampla vivência internacional, em decorrência aos anos que morou fora do Brasil. Além disso, trabalhou como modelo na Europa e América do Norte — onde participou de campanhas da famosa joaleria Tiffany & Co — e atua como youtuber, criando conteúdos sobre viagens para seu canal na plataforma.