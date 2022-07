Justin Bieber retorna aos palcos no dia 31 de julho, quase dois meses depois de ser diagnosticado com síndrome rara - Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2022 21:58

Rio - Notícia boa para os fãs de Justin Bieber! O cantor se prepara para retomar sua turnê mundial após surgir com o rosto paralisado e revelar ter sido diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt. O próprio artista confirmou seu retorno aos palcos à revista NME e deve fazer sua primeira apresentação em quase dois meses no festival Lucca Summer, na Itália, no dia 31 de julho.

O anúncio do retorno aumenta a expectativa dos fãs brasileiros para o mês de setembro, quando turnê do álbum "Justice" chega ao país. No dia 4, o dono do hit "Peaches" é a atração principal no Palco Mundo do Rock in Rio, na Zona Oeste do Rio. Depois disso, o canadense de 28 anos embarca para São Paulo, onde se apresenta nos dias 14 e 15, no Allianz Parque.

Além disso, o cantor ainda fará diversos shows no segundo semestre deste ano passando por outros países de América do Sul, assim como pela Europa, Ásia e Oceania. Os shows cancelados na América do Norte ainda não têm novas datas para acontecer.

No início do mês passado, Justin Bieber cancelou os shows que faria no Canadá e nos EUA, alegando que precisava cuidar de sua saúde física. Na ocasião, o anúncio foi relacionado à doença de Lyme, que o cantor revelou ter sido diagnosticado em 2020. No entanto, dias depois, o marido de Hailey Bieber surgiu com o lado direito de seu rosto paralisado e associou a paralisia à síndrome de Ramsay Hunt, doença que afeta o nervo facial e auditivo.

"Gostaria de compartilhar um pouco de como estou me sentindo. Cada dia tem sido um pouco melhor e, através de todo o desconforto, eu encontrei conforto Naquele que me desenhou e me conhece. Sou lembrado que Ele me conhece por inteiro. Ele conhece as partes mais obscuras de mim que não quero que ninguém conheça, e Ele me recebe constantemente em seus braços amorosos. Essa perspectiva me deu paz durante essa tempestade horrível que estou enfrentando. Eu sei que essa tempestade irá passar, mas nesse meio tempo, Jesus está comigo!", desabafou Bieber em suas redes sociais, ao revelar o problema de saúde.