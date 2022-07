Mariana Belém mostra antes e depois de tratamento para Síndrome de Cushing - Reprodução / Instagram

Rio - A cantora Mariana Belém, de 42 anos, filha de Fafá de Belém, de 65, usou as redes sociais, na terça-feira, para falar sobre o resultado conquistado em apenas um mês de tratamento para Síndrome de Cushing, uma espécie de alteração hormonal rara que aumenta os níveis de cortisol no sangue. No Instagram, a artista compartilhou fotos do antes e depois e explicou sobre o problema de saúde.

"Esse não é um antes e depois de emagrecimento e estética. Esse é o resultado de um mês de tratamento da Síndrome de Cushing levado à risca. Muito do que se vê no antes é inchaço causado pelo alto nível de cortisol, derivado de estresse", afirmou, detalhando que o resultado foi fruto de uma dieta específica, além do uso de medicamentos fitoterápicos e quânticos, que aceleraram o desinchaço e também, seu metabolismo.

"Mas o que mais reflete nessa foto? Não sinto mais a letargia causada pela fadiga adrenal que eu sentia. Me sinto mais feliz e minha leveza não vem da perda de peso e de desinchar, mas do alívio em poder tratar o que estava me causando tanto cansaço e desânimo", comemorou.

"Posto isso para dividir com os muitos que se preocuparam e mandaram mensagens e também, com os que possam ter a Síndrome de Cushing, como eu. Obrigada sempre pelo carinho, acolhimento e torcida. Dos amigos queridos aos que nunca conheci, mas que me enchem de amor e positivismo. Obrigada, do fundo do coração. E 'bora' seguir, que ainda tenho chão pela frente", finalizou a cantora.