Ricky Tavares curte dia de sol ao lado da namorada na praia da Barra

Rio - Ricky Tavares foi visto com a namorada, a youtuber Carol Bresolin, na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. O casal apareceu combinando as roupas de banho nas cores roxo e lilás, enquanto renovavam o bronzeado na areia. O ator de 'Além da Ilusão' exibiu o físico sarado enquanto aproveitava para se frescar com um banho de mar.

Além de interpretar Inácio na novela das 18h, Ricky também fez sua estreia na Netflix recentemente, com a chegada da primeira temporada de 'Maldivas'. Na série criada por Natália Klein, o ator de 30 anos deu vida a Miguel, o noivo de Liz, personagem de Bruna Marquezine. "Foi um experiência muito incrível e com muito aprendizado. Durante as gravações, tive certeza de que a minha estreia no streaming tinha que ser nesse projeto e com esse time incrível", declarou ele.

