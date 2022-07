Zilu Godoi desabafa sobre saudade dos filhos nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2022 13:26

Rio - Zilu Godoi usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente dos filhos, Camilla, Igor e Wanessa Camargo, frutos do seu antigo casamento com Zezé Di Camargo. No Instagram, a empresária que mora em Miami, nos Estados Unidos, publicou um vídeo em que dubla a personagem Juma, da novela "Pantanal", dizendo que "queria ir embora".

"Ai, que vontade de ir embora para o Brasil. Ver meus filhos, meus netos, minha família. Acho que não estou mais aguentando de saudade", lamentou Zilu.

Nos comentários do post, Camilla escreveu "Te amo!" e recebeu a resposta de um internauta, que indagou o motivo dela não se deslocar do Brasil até Miami para visitar a mãe. "Ela estava na fila para tirar o visto americano. Com a pandemia, tudo ficou parado. Só agora voltou ao normal", explicou Zilu, no lugar da filha.

"Vou explicar novamente! Com a pandemia, o consulado americano ficou dois anos sem tirar visto. Retomaram só agora, em 2022, com aqueles que estavam na fila desde 2020. O visto americano dos meus filhos estava vencido, portanto, não conseguiriam entrar nos EUA", ratificou a empresária em outro comentário.