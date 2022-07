João Vicente de Castro - Reprodução de vídeo

Publicado 19/07/2022 12:16

Rio - João Vicente de Castro refletiu sobre a antropologia do sexo, durante o 'Papo de Segunda', do GNT, na noite desta segunda-feira. Um dos apresentadores da atração, ao lado de Fábio Porchart, Chico Bosco e Emicida, ele revelou, inclusive, que já foi às lágrimas durante uma transa.

"Acho muito interessante a antropologia do sexo. Do sexo a gente vai pro um lugar muito raro e precioso de ver outra pessoa. Quando você está na cama com outra pessoa é muito precioso aquele momento. A pessoa te entrega uma coisa que ela jamais entregaria numa situação normal. Só ali ela se desprende de umas bobagens. É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral, de algumas coisas. É um momento de rara conexão. As vezes até me emociono transando. É verdade. Sabia que eu sou um homem que chora transando?", perguntou João.

Fábio Porchat se divertiu com a declaração. "Pera aí! Você já comeu todos nós. Não precisa vir com essa". "Eu já chorei várias vezes", rebateu o apresentador.