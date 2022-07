Gkay surpreende ao mostrar nova bota - Reprodução / Instagram

Gkay surpreende ao mostrar nova botaReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2022 10:53 | Atualizado 19/07/2022 10:58

Rio - A influenciadora digital Gkay viralizou nas redes sociais após mostrar os detalhes de uma bota que comprou por R$ 18,6 mil. No Instagram, a humorista compartilhou registros das reações de amigos ao ver seu novo sapato da marca Windowsen, conhecida pela estética futurística.

fotogaleria

"Por essa realmente vocês não esperavam", legendou Gkay, na publicação do vídeo em que aparece com o também influenciador, Álvaro. "Eu não sei mais o que fazer", disse Álvaro, brincalhão.

Nos stories, a humorista mostrou o calçado de perto e filmou a reação de outro amigo. "É sério? Parece uma caixa de som. Parece um bicho", disparou ele. "Pesa uns 10 quilos esse sapato", avaliou Gkay, ao mostrar a enorme bota, que possui uma sola de plataforma de 23 cm.

Nos comentários do post, fãs ficaram surpresos com a nova aquisição da influencer e alegaram que ela "foi longe demais". "Dá para morar dentro", comentou um. "Alguém some com o cartão de crédito dela", pediu outra internauta.