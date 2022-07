Luísa Sonza faz festão de aniversário com a presença de famosos em São Paulo

Rio -Luísa Sonza comemorou a chegada de seus 24 anos em grande estilo. A cantora promoveu um festão em um hotel de São Paulo, nesta segunda feira, e reuniu familiares e amigos. Para a ocasião, a artista caprichou no look. De cropped e shortinho, ela exibiu as curvas. O evento contou com shows de Pabllo Vittar, Pedro Sampaio e Ludmilla. Entre os convidados estavam: Jade Picon, Rafa Kalimann, Cleo, Maisa Silva, João Guilherme, Giovanna Lancellotti, Fernanda Paes Leme, Ingrid Guimarães, Pedro Scooby, Cintia Dicker, Viih Tube, Eliezer, Giulia Be, Giovanna Ewbank e Pocah.

