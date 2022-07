Filipe Ret - Divulgação

Filipe Ret Divulgação

Publicado 19/07/2022 20:48

Rio - Filipe Ret falou pela primeira vez depois de ser conduzido à Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, para prestar depoimento sobre uma festa com "maconha liberada" que o cantor realizou há cerca de um mês. Nesta terça-feira, o rapper usou os Stories do Instagram para tranquilizar os fãs após ser autuado por porte de drogas por ser flagrado com substâncias ilícitas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

"Obrigado por todas as mensagens de carinho e preocupação de vocês. Não sou perfeito mas nada que faço é motivo de prisão. Peço sinceras desculpas ao meu pai, minha mãe e a mãe do meu filho por terem suas casas invadidas e reviradas. Vocês não têm nada a ver com essa história e não mereciam isso. Agora, só preciso descansar mais tempo com meu filho", declarou o artista de 37 anos.

Mais cedo, Ret ficou em silêncio durante seu depoimento aos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-RJ). Ao chegar à Cidade da Polícia, o cantor desconversou falando a repórteres sobre sua agenda de shows e sobre o lançamento de um single. O rapper evitou o assunto da investigação que acontece após suposta distribuição gratuita de cigarros de maconha em uma festa dada pelo artista, há cerca de um mês, em casa de shows na Zona Sul da cidade.

Filipe Ret foi conduzido à sede da DRE, no bairro do Jacarezinho, direto de um resort em Angra dos Reis, Costa Verde do estado. Ao cumprirem o mandado para o local, foi encontrado com Ret certa quantidade de drogas. Um dos endereços que receberam a visita dos policiais civis foi a casa dele, em um prédio no Flamengo. O apartamento teve de ser aberto por um chaveiro, pois estava vazio. Na residência, a equipe apreendeu maconha e material para enrolar cigarros. A quantidade, contudo, não foi informada.