Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram

Paolla OliveiraReprodução/Instagram

Publicado 19/07/2022 18:20

Rio - Paolla Oliveira publicou uma série de tweets nesta terça-feira (19) em defesa do uso da urna eletrônica nas eleições. A atriz comentou a importância desse sistema e criticou políticos eleitos por meio das urnas e que, ainda assim, fazem alegações sobre a segurança do equipamento.

fotogaleria "A urna eletrônica é nosso instrumento de coleta de votos desde 1996, há 26 anos. Existe uma geração que nasceu após isso e já vota utilizando esse método eficaz, eficiente e comprovadamente seguro. Não é estranho que políticos que fizeram a sua vida e da família na esfera pública, sendo eleitos através da urna eletrônica, de repente, inventem mil lorotas para justificar a própria incompetência? É estranho e vergonhoso", escreveu.

Paolla Oliveira ainda mostrou preocupação com a imagem do país. "O Brasil não pode virar uma piada de mau gosto para o mundo, isso não é brincadeira. Algo muito perigoso esta acontecendo com a nossa democracia!"