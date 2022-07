Klara Castanho processa Antonia Fontenelle por danos morais - Reprodução/Instagram

Publicado 19/07/2022 13:25 | Atualizado 19/07/2022 13:29

Rio - Klara Castanho está processando Antonia Fontenelle por danos morais. De acordo com o Jornal O Globo, em uma primeira decisão, a juíza da 2ª vara civil da Barra da Tijuca negou o pedido da atriz para que o vídeo de Antonia fosse retirado da internet.

A ação movida por Klara pede uma indenização de R$ 100 mil depois que a youtuber publicou um vídeo em que expõe e critica a entrega de um bebê recém-nascido para adoção. Embora não tenha citado explicitamente o nome da atriz, rapidamente o conteúdo foi associado aos rumores que já circulavam relacionados à gravidez de Klara, que se sentiu obrigada a revelar publicamente ter sido vítima de estupro.

O processo exposto por Antonia tem sigilo garantido por lei, e a youtuber ainda chegou a sugerir que a atriz teria cometido o crime de "abandono de incapaz". Klara tem 21 anos e relatou ter engravidado em decorrência de uma violência sexual, e decidiu entregar o bebê legalmente à adoção.



"Diante das gravíssimas ofensas comprovadas contra a autora, não restam dúvidas de que, no presente caso, estão presentes todos os pressupostos para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00", diz a petição. No entanto, a juíza considerou "uma espécie de censura" obrigar a Antonia a retirar o vídeo da internet.