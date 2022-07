William Bonner está com Covid-19 - Reprodução/Instagram

Publicado 20/07/2022 15:32

Rio - William Bonner contou nesta quarta-feira (20) que foi diagnosticado com coronavírus. O jornalista realizou uma postagem no Instagram para comentar o resultado positivo para o vírus e afirmou que tomou todas as vacinas previstas em calendário vacinal.

"Cai minha impressionante invencibilidade para o coronavírus. Mas tudo bem. A defesa armada com duas AstraZeneca e duas Pfizer está dando conta", avisou.

Natasha Dantas, esposa do jornalista, confirmou horas depois que também foi infectada pelo Coronavírus. "'Na saúde e na doença' já diziam os moços de batina. Sintomas leves. Repouso e séries. Viva a vacina!"