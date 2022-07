Rodrigo Lombardi registra encontro com Grazi Massafera - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2022 16:41

Rio - Rodrigo Lombardi usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar a foto de um encontro com Grazi Massafera. Sem dar detalhes de onde a dupla se reuniu, o ator de 45 anos brincou ao elogiar a amiga: "Só eu que envelheço… Não é justo, Grazi", escreveu ele, na legenda de postagem no Instagram.

Nos comentários, fãs encheram os artistas de elogios: "Ambos lindos e talentosos", declarou uma seguidora. "O tempo só faz bem pra vocês", disse outra admiradora. Ainda teve quem discordasse da afirmação de Rodrigo: "Você é igual vinho meu amor, quanto mais velho, mais gostoso", disparou mais uma internauta.

Grazi e Rodrigo foram vistos juntos em cena pela última vez na primeira temporada de "Verdades Secretas". Na pele de Larissa e Alex, os dois chegaram protagonizar cenas quentas durante a trama de Walcyr Carrasco. Antes disso, os atores formaram par romântico na novela "Desejo Proibido", de 2007.

Em breve, os dois voltaram a ser vistos em "Travessia", próxima novela das 21h na TV Globo. No folhetim de Gloria Perez, Grazi Massafera fará uma participação especial como a mãe de Chiara, personagem da ex-BBB Jade Picon. Enquanto isso, Rodrigo Lombardi interpretará Moretti, renovando a parceria com a mesma autora de "Caminho das Índias", "Salve Jorge" e "A Força do Querer".

