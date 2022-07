Dira Paes se derrete em foto de José Loreto e seu filho Martim - Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2022 14:42

Rio - Dira Paes compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira (20), uma foto de José Loreto com seu filho caçula, Martim, de 6 anos. Ele é fruto do relacionamento da atriz com o diretor de fotografia Pablo Baião, com quem também teve Inácio, de 14.

"Meus filhos juntos: Tadeu e Tintin", escreveu Dira na legenda. Em "Pantanal", novela da TV Globo, a atriz dá vida à Filó, mãe de Tadeu, personagem de Loreto.



Nos comentários, o ator retribuiu o carinho da atriz se declarou. "Mãezona maravilhosa", comentou ele.