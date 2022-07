Belo e Denilson travam briga judical há mais de 20 anos - Divulgação

Publicado 21/07/2022 13:52 | Atualizado 21/07/2022 14:01

Rio - A Justiça de São Paulo determinou, nesta terça-feira (19), o bloqueio de R$ 7 milhões que seriam destinados ao Belo, oriundos do pagamento do show que o cantor fará com Thiaguinho no dia 20 de agosto, no Estádio Pacaembu, em São Paulo. A decisão tem como objetivo quitar a dívida que o artista tem com o ex-jogador e comentarista esportivo Denilson há mais de 20 anos.

Amigos nos anos 90, Belo e Denilson romperam relações em 2000, quando o cantor deixou o grupo de pagode "Soweto" e, desde então, travaram uma briga judicial. Atualmente comentarista da Band, Denilson aproveitou a carreira que construiu no futebol europeu para fazer um investimento naquilo que está sempre em alta: a música. Em 1999, o ex-jogador, que era fã de pagode, comprou os direitos do grupo "Soweto", que acumulava hits na voz de Belo.

O atrito começou então quando o vocalista decidiu sair da banda em 2000 para seguir carreira solo. Por conta disso, Denilson levou o caso à Justiça e acusou o cantor de quebra de contrato por ter deixado o "Soweto". O ex-jogador teria investido uma quantia significativa no antigo grupo de pagode de Belo pouco antes de o artista decidir sair, prejudicando assim a agenda e a sobrevivência do restante da banda.

Em 2004, o Tribunal de Justiça condenou Belo a indenizar o comentarista em R$ 388 mil. Entretanto, o valor nunca foi quitado e o processo já transitou em julgado, ou seja, não há mais recursos. Atualmente, a dívida supera R$ 7 milhões, que está sendo contestada pelo cantor.



Na nova determinação da Justiça, publicada pela 5ª Vara Cível do Foro de São Bernardo, foi estabelecido que as empresas responsáveis pela venda de ingressos do evento que Belo apresentará ao lado de Thiaguinho realizem o depósito judicial "até o limite do valor incontroverso do débito", de exatos R$ 7.004.586,00, referentes a parte que seria destinada ao artista.