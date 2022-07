Reencontro de Simony, Mike Biggs, Jair Oliveira e Tob, do Balão Mágico - Reprodução / Instagram

Reencontro de Simony, Mike Biggs, Jair Oliveira e Tob, do Balão MágicoReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2022 13:52 | Atualizado 21/07/2022 13:52

Rio - A cantora Simony usou as redes sociais, na última quarta-feira, para compartilhar registros de seu reencontro com os outros integrantes do Balão Mágico, Jair Oliveira, Tob e Mike Briggs. No Instagram, a artista fez uma publicação em homenagem ao Dia do Amigo e anunciou que o grupo musical ganhará um documentário em breve.

"A nossa magia vai ficar para sempre! Em breve 'A Fantástica História do Balão', pelo Star Plus Brasil! Muito merecido esse documentário", celebrou a cantora. "Meninos, amo vocês. Gratidão por ter feito parte com vocês do maior grupo infantil do Brasil, Balão Mágico. Feliz Dia do Amigo", escreveu na legenda do vídeo do quarteto reúnido.

Em seus perfis na rede social, Jair, Tob e Mike também comemoraram o reencontro. "Turma boa da infância!", disse Jair. "Lindo reencontro da nossa infância", elogiou Tob. "O show tem que continuar...", afirmou Mike.

O grupo Balão Mágico surgiu em 1982 e fez um enorme sucesso entre o público infantil até 1986. Na época, o quarteto gravou cinco discos e participou de inúmeros programas de TV e clipes de artistas como Baby do Brasil, Raul Seixas, Djavan e Fábio Jr.