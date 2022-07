Anitta segue internada após cirurgia para tratar endometriose e apresenta boa recuperação - Reprodução do Instagram

Publicado 21/07/2022 17:14

Rio - Após passar por cirurgia para tratar endometriose , Anitta segue internada no hospital Vila Nova Star, localizado na Zona Sul de São Paulo. Em boletim médico divulgado nesta quinta-feira, a equipe da unidade de saúde afirma que a cantora de 29 anos apresenta boa recuperação depois da intervenção realizada na última quarta-feira.

"A paciente foi submetida na última quarta-feira (20/7) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero). A evolução do quadro clínico da artista após a cirurgia é considerada satisfatória. (...) Até o momento, não há previsão de alta", diz o comunicado.

Anitta foi internada no hospital paulista, na última segunda-feira, logo depois de desembarcar no Brasil após sua turnê pela Europa. A Poderosa foi acompanhada por seu namorado, o produtor canadense Murda Beatz, e pela influenciadora Gkay enquanto realizava exames pré-operatórios para uma cirurgia de tratamento da endometriose, doença que a artista revelou ter sido diagnosticada no início deste mês.