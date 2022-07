Tília participou do podcast "Vaca Cast", apresentado por Evelyn Regly - Reprodução/Instagram

Publicado 22/07/2022 18:51 | Atualizado 22/07/2022 18:52

Rio - A cantora Tília participou, nesta quinta-feira (21), do podcast “Vaca Cast”, apresentado por Evelyn Regly, e afirmou que sofre muita pressão por ser filha do Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho.

"Tem muita pressão. As pessoas comentam 'ah não da palco pra isso, é o pai que tá empurrando, é a mãe que tá empurrando'. Quando meus pais entenderam que realmente era isso que eu queria, o meu pai foi mais tranquilo, mas minha mãe foi muito sincera, do tipo 'você não tá entendendo, é pressão o dia inteiro, são pessoas falando da sua vida o dia inteiro, são pessoas te criticando o dia inteiro, você tá preparada?' Ela ficou muito nervosa", revelou Tília.



Recentemente, a artista de 19 anos fez sua estreia como jurada do reality show musical "Canta Comigo Teen 3", da Record. Tília disse que apesar de todos os holofotes em cima dela, ela não liga para essa pressão.



"Tem que pensar sempre no seu, construir a sua história, se não irei ficar me comparando com os outros, não só com meu pai e minha mãe, mas com todo mundo que tá no meio, eu acabo pirando, então eu prefiro sempre focar, 'calma tá tudo certo, tô trabalhando, tô fazendo o meu, sem trapacear ninguém, então não tem porque dar errado, vai dar certo'", disse a jovem.

O último lançamento de Tília foi o videoclipe de "Arrepiou", segundo single do seu primeiro álbum da carreira, intitulado “2003”. Em apenas um mês, o disco chegou à marca de 4 milhões de reproduções nas plataformas digitais.