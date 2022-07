Simone leva os filhos a parque de diversões após polêmica com Simaria

Rio - Simone Mendes, da dupla com Simaria, aproveitou as férias do filho para passear com a família no parque de diversões Beto Carrero World, em Santa Catarina. A cantora foi fotografada, na última quinta-feira, durante momentos de diversão com o esposo, Kaká Diniz, e os herdeiros do casal, Henry, de 7 anos, e Zaya, 1. A sertaneja ainda encontrou o humorista Rafael Portugal, que também esteve no local com os parentes.

Relatar erro