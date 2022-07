Simone e Simaria - Iwi Onodera/Brazil News

Publicado 14/07/2022

Rio - Após alguns desentendimentos públicos, Simaria deixou de seguir a irmã, Simone Mendes, e o perfil oficial da dupla no Instagram. Os fãs das sertanejas notaram o fato na noite desta quarta-feira. Simone, no entanto, continua seguindo a coleguinha, que anunciou uma pausa na carreira, no último dia 16 de junho, para cuidar da saúde.

Entenda o caso

Os desentendimentos das duas ganharam destaque após elas trocarem farpas no "Programa do Ratinho" e também durante um show no São João de Caruaru, em Pernambuco, quando Simaria chegou com 1h20 de atraso. Os desentendimentos das duas ganharam destaque após elas trocarem farpas no "Programa do Ratinho" e também durante um show no São João de Caruaru, em Pernambuco, quando Simaria chegou com 1h20 de atraso. Sem contar a entrevista que Simaria concedeu para o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, dizendo que se sentia recriminada pela irmã.

"O [programa do] Ratinho foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", disse a sertaneja.