Simaria durante a entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TVReprodução de vídeo / Record TV

Publicado 20/06/2022 09:31 | Atualizado 20/06/2022 09:47

Rio - Antes de anunciar a pausa na carreira, Simaria concedeu uma entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, exibida neste domingo. Durante o bate-papo com a repórter Fabiana Oliveira, a sertaneja voltou a alfinetar Simone. As duas se tornaram assunto na mídia após desentendimentos.

"Às vezes ficam me controlando. 'Cala a boca, não fala isso'. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha, para sempre. Mantendo o respeito, não quebrando a irmandade, vai dar sempre certo", comentou a coleguinha.

Ela ainda alfinetou o presente luxuoso que ganhou da irmã em seu aniversário de 40 anos: uma pulseira de grife. "Eu não queria presente de milhões, não. A única coisa que pedi para ela foi para ela cantar uma música comigo. Não quero presente de milhões. O que queria mesmo é só que ela cante a música 'Amiga', uma composição que eu fiz", disparou.

Apesar das brigas, Simaria deixou claro que ela e Simone se amam. "É sangue, é eterno. Não tem como mudar isso".

Morte do pai

Na entrevista, Simaria também se emocionou ao relembrar a morte do pai, vítima de um infarto, quando ela tinha 9 anos. “Pra mim perder meu pai foi uma das dores mais sentidas que eu possa ter passado na minha vida. Embora eu tenha vivido grandes dores, já passei por muita coisa. Mas a morte do meu pai, eu nunca superei”.



Após este episódio, a cantora assumiu a responsabilidade da família. "Eu ia para as reuniões da escola do meu irmão, com 14 anos. Comecei cantando com Frank Aguiar primeiro, comecei a sustentar a família com 14 anos. Minha mãe fez um documento e fui cantar na estrada. Sempre fui uma mulher à frente do meu tempo. Por isso que acho que quando você chega aos 40 anos, que começa a entender quem é de verdade, o que outros falam a seu respeito...Tá tudo certo! Sabe por que? Porque onde estou indo, eles não vão".

Entenda os desentendimentos de Simone e Simaria:

Os desentendimentos entre as irmãs têm se tornado destaque na mídia. Elas já haviam trocado farpas no "Programa do Ratinho" e também durante um show no São João de Caruaru, em Pernambuco, quando Simaria chegou com 1h20 de atraso.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do "Metropoles", Simaria afirmou que se dá muito bem com Simone, mas se sente recriminada por ela. "O [programa do] Ratinho foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", disse.