Rodrigo Faro assumiu o papel de Silvio Santos no longa 'Sequestro'Reprodução

Publicado 13/07/2022 21:57 | Atualizado 13/07/2022 21:58

Rio - Rodrigo Faro surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira, ao surgir caracterizado como Silvio Santos para as gravações do filme "Sequestro". No longa dirigido por Marcelo Antunes, o apresentador interpreta o empresário no período em que ele e sua filha, Patrícia Abravanel, foram feitos de refém por um criminoso, em 2001.

"Mais um dia de filmagem… Quanta emoção, meu Deus…", declarou Rodrigo na legenda de uma postagem no Instagram. Inicialmente, o comunicador divulgou apenas a foto em que aparece de costas, mas usou os Stories para mostrar seu rosto em uma imagem que apagou pouco depois. No entanto, o colunista Fefito, do site 'UOL', revelou outro registro de Faro com a maquiagem completa para se parecer com Silvio Santos.

Ainda sem data de estreia, o filme "Sequestro" marca o retorno de Rodrigo Faro como ator, após passar quase 15 anos afastado da atuação. O último papel que o famoso assumiu foi do tenente Wallace na novela "Chamas da Vida", da Record TV, em 2008. Antes disso, o galã ficou conhecido por se destacar em novelas da Globo como "O Cravo e a Rosa" e "América".

