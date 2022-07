Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme Reprodução/Instagram

Publicado 13/07/2022 18:14

Rio - Fernanda Paes Leme corrigiu uma declaração que deu durante o "Quem Pode, Pod", seu podcast com Giovanna Ewbank. No programa, a atriz afirmou que traiu um ex-namorado com Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest.

fotogaleria Fernanda Paes Leme afirmou no Twitter que refletiu sobre o comentário e que, na verdade, estava pensando se retomava a relação quando beijou o cantor. "P.S.: Eu sou a maluca que vem desmentir eu mesma... Refleti sobre eu estar namorando na época do casamento da Angélica e lembrei que não, eu não estava namorando, eu estava solteira, conversando sobre voltar ou não. Fã ou hater de mim mesma?", explicou.